▲ 美國大選後市走勢及環球資產配置分析

市場密切關注美國大選結果帶來的影響，而目前股票估值高企反映市場對企業盈利恢復步伐樂觀。經濟復甦曙光初現，財政及貨幣刺激政策為市場帶來支持。同時，債券短期孳息率在央行多管齊下的措施下尚無起色，但較長期的孳息率料有望隨著經濟增長改善而有所提升，而部分信貸息差仍具相當吸引力。

分裂政府或有利市場

拜登當選美國總統，但由共和黨繼續控制參議院的可能性日增。選舉前的民意調查反映較大機會出現「藍色浪潮」（Blue wave），預期民主黨入主白宮及控制參眾兩院或將導致更高的財政支出，但同時會被高稅收政策所抵消。在點票過程中，市場卻似乎提早慶祝出現分裂政府的可能性，希冀這局面能減少任何一方採取更激進政策的機會，從而達至互相妥協。若這個局面成真，美國政壇將會更為平衡，市場波動性亦可能隨之下降，並將利好高風險資產。其中，市場監管料為重點之一，尤其在科技層面，相關措施似乎均為兩黨所支持。

美國國債未發揮防守作用

雖然市場波動加劇及股票遭拋售，但美國國債孳息率仍維持窄幅上落並輕微上升。雖然股票和債券之間的相關性會變化，但兩者價格在市場受壓的情況下歷來呈負相關性。通常在這種情況下，風險資產遭拋售，而資金紛紛湧入美國國債作避險。然而近期隨著市況更為波動，投資者意識到具防守性的美國國債並未發揮效用。股票市場似乎在呼應選舉混亂下帶來的短期風險，而債券市場則因為潛在的財政支出有助推高孳息而受壓。孳息正徘徊於歷史低位，若利率回升至較高水平，投資者或未能就上升的存續期風險得到相應的回報。因此，投資者或已重新考慮對沖股票風險的對策，但我們認為雖然美國國債價格上漲空間有限，這類資產仍能發揮一定作用，更重要的是能在出現溢價時提供流動性。

商業地產市場續受壓

疫情引發的亂局對整體地產市場造成前所未有的衝擊。隨著多家大型企業延長員工在家工作的安排，不少買家遷離大城市以獲得更多居住空間。雖然低息環境及消費者信心回升令住宅市場持續暢旺，但商業房地產市場面臨許多不利因素，尤以零售、寫字樓和酒店市場為甚。新冠疫情進一步加速此前已出現的趨勢，包括由實體零售轉向網購。同樣，未來對寫字樓的需求或會減少，因在家工作或會逐漸成為常態。如上述趨勢持續，寫字樓及零售房地產投資信託基金等商業地產市場將繼續面臨挑戰。