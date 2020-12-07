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【港股市況】恒生指數跌逾500點　金融股領跌工行跌逾3%（不斷更新）

股市 11:35 2020/12/07

分享：

港股市況不斷更新

市場憧憬國會很快將達成新紓困方案，美股3大指數上周五齊破頂，道指升248點。恒生指數開報26870點，恒指高開34點，其後在金融股領跌下，大市走勢向下，港股跌逾500點，恒生指數跌534點，報26301點。

焦點新聞：

【美國制裁】路透：華府至再制裁12名中國官員　最快今日公布

【美國制裁】富時羅素剔除8家受美制裁中國企業　MSCI：或今周決定是否作出調整（第二版）

【美國制裁】華府禁投資中企增至35間　幾多本港上市公司受累？

即市走勢：

【11：34】港股跌勢略為喘定，恒生指數跌近455點，報26381點。

【11：30】內地股市半日向下，上證跌近0.7%；深證跌近0.3%；創業板指跌0.1%。

【11：28】雷蛇 （01337） 跌近9%，新加坡金融管理局公布數字銀行牌照結果，雷蛇落空。

【11：24】明源雲 （00909） 升幅擴大至逾9%，破頂高見44.2元。

【11：17】恒生科技指數跌1%，阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 、美團 （03690） 分別跌3%。

【11：06】港股跌逾500點，恒生指數跌534點，報26301點。

【11：01】港股進一步向下，大市跌近500點。恒生指數跌495點，報26339點。

【11：00】中資金融股跌幅擴大，建行 （00939） 、中行 （03988） 跌近3%；工行 （01398） 跌3.2%；農行 （01288） 跌2%。

【原油寶事件】中銀保監罰中行暫停原油寶相關業務　罰款約5000萬

【10：40】獲納入港股通的明源雲 （00909） 升逾6%、祖龍娛樂 （09990） 升半成；渤海銀行 （09668） 跌逾3%。

明源雲納入港股通　股價逆市升逾7%

【10：32】恒大汽車 （00708） 逆市升逾4%。恒大汽車稱恒馳1啟動路跑 全面量產更進一步

【10：21】比亞迪 （01211） 逆市靠穩升近0.2%。對於芯片短缺導致部分車企停擺的傳言，比亞迪表示，公司在新能源電池、芯片等方面有一整套產業鏈，不僅可以充分自給，還有餘量外供。

【10：14】藍籌新貴美團 （03690） 跌近1.2%；安踏 （02020） 跌3.5%；百威亞太 （01876） 跌0.7%。

【10：05】滙豐 （00005） 跌幅擴大至2.5%，友邦 （01299） 亦跌近2%，拖累大市跌逾400點，恒生指數跌412點，報26422點。

【09：59】恒大汽車 （00708） 逆市造好，升逾5%，未懼內地官媒《經濟日報》早前再發表社評，質疑恒大汽車以「造車之名，行圈地圈錢之實」。

【恒大汽車】官媒批恒大汽車「以造車之名圈地圈錢」 股價照升2%（第二版）

【09：53】滙豐 （00005） 跌1.8%；恒生 （00011） 、東亞 （00023） 跌0.4%。內銀股方面，建行 （00939） 、工行 （01398） 、中行 （03988） 跌逾2%；農行 （01288） 跌1%。

【09：42】港股跌近300點，報26549點。

【09：42】中芯國際 （00981） 逆市反彈逾6%，高見22.45元。

中芯續擴張　成立合資企業攻12吋集成電路晶圓

【09：39】AMTXJ下跌，阿里巴巴 （09988） 跌逾2%；騰訊 （00700） 跌近0.7%；美團 （03690） 轉跌1%；小米 （01810） 跌近0.4%；京東 （09618） 跌近3%。

【09：37】大市早段跌幅擴大至約160點，報26674點。

【09：35】中交建 （01800） 跌近0.5%；中車 （01766） 跌0.3%；中鐵建 （01186） 跌0.5%。富時羅素公布，在富時環球股票指數系列（GEIS）、富時中國A股全盤指數系列，剔除8家中國企業，包括中交建 、中車 、中鐵建3家香港上市股份。

【09：33】大市早段倒跌，恒生指數跌近50點，報26788點。

【09：31】I.T （00999） 復牌股價高開41.8%，破頂開報2.75元。I.T表示，創辦人沈嘉偉、聯同私募基金CVC私有化I.T，將向獨立股東以每股3元私有化公司，較停牌前股價1.94元，溢價54.6%。

【I.T私有化】沈嘉偉夥CVC建議每股3元私有化I.T涉資13億元　股價復牌升41%破頂

【09：25】美團 （03690） 今日起正式成為恒指成分股，股價高開近0.8%；百威亞太 （01876） 跌0.2%；安踏 （02020） 平開無升跌。

【09：20】恒指開報26870點，升34點。美團 （03690） 升近0.8%；阿里巴巴 （09988） 逆市升逾1%。

【09：14】即月期指開報26840點，跌40點。

【09：06】深交所公告，因恒生綜合中型股指數實施成份股調整，根據《深圳證券交易所深港通業務實施辦法》的有關規定，港股通股票名單發生調整併自今日起生效，調入明源雲 （00909） 、渤海銀行 （09668） 及祖龍娛樂 （09990）

【09：06】人行進行500億元人民幣7天期逆回購。淨回籠1000億元人民幣。

【08：27】恒指黑期升約20點，報26382點；道指期貨跌7點，報30191點。

【08：00】短視頻營銷解決方案供應商云想科技控股 （02131） 今日起招股，招股價介乎5.56元至7.08元。

【07：55】遠洋集團 （03377） 分拆的遠洋服務 （06677）  今日起招股，招股價介乎每股5.5元至6.7元，一手（500股）入場費3383.8元。

【新股IPO】遠洋服務6677下周一招股　入場費3384元

【07：55】中生製藥  （01177）  公布，集團全資附屬公司香港俊領有限公司就以5.15億美元（約39.9億港元）向北京科興中維生物技術有限公司出資立協議。

中生製藥向研發生產新冠疫苗企業出資近40億元

【07：45】京東健康 （06618） 公布配發結果，有84.6萬人認購，超額認購421倍，凍資5743.5億元，以上限70.58元定價，一手中籤率40%，投資者要認購200手京東健康才可穩獲一手。

【新股IPO】京東健康6618逾84萬人認購　一手中籤率40%　凍資5744億（不斷更新）

【07：45】滙豐 （00005） ADR折合報43.98元，升0.23元或0.5%；騰訊 （00700） ADR折合報586.96元，跌1.54元或近0.3%。

更多ADR收市：

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【07：30】市場憧憬國會很快將達成新紓困方案，美股3大指數上周五齊破頂，道指升248點或0.83%，收報30217點；標指升32點或0.88%，收報3699點；納指升87點或0.7%，收報12464點。

港股ADR收報26779點，跌55點或0.2%。恒指夜期收市跌54點，收報26826點，低水10點。

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 ADR 期貨 恒指夜期 遠洋集團（03377） 京東健康（06618） 騰訊控股（00700） 京東集團—SW（09618） 滙豐控股（00005） 恒生指數

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