【港股市況】恒指黑期升約20點　道指期貨跌7點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

市場憧憬國會很快將達成新紓困方案，美股3大指數上周五齊破頂，道指升248點。港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料低開55點，恒指料開報26779點。滙豐 （00005） ADR折合報43.98元，升0.23元或0.5%；騰訊 （00700） ADR折合報586.96元，跌1.54元或近0.3%。

即市走勢：

【08：27】恒指黑期升約20點，報26382點；道指期貨跌7點，報30191點。

【08：00】短視頻營銷解決方案供應商云想科技控股 （02131） 今日起招股，招股價介乎5.56元至7.08元。

【07：55】遠洋集團 （03377） 分拆的遠洋服務 （06677） 今日起招股，招股價介乎每股5.5元至6.7元，一手（500股）入場費3383.8元。

【新股IPO】遠洋服務6677下周一招股 入場費3384元

【07：55】中生製藥 （01177） 公布，集團全資附屬公司香港俊領有限公司就以5.15億美元（約39.9億港元）向北京科興中維生物技術有限公司出資立協議。

中生製藥向研發生產新冠疫苗企業出資近40億元

【07：45】京東健康 （06618） 公布配發結果，有84.6萬人認購，超額認購421倍，凍資5743.5億元，以上限70.58元定價，一手中籤率40%，投資者要認購200手京東健康才可穩獲一手。

【新股IPO】京東健康6618逾84萬人認購 一手中籤率40% 凍資5744億（不斷更新）

【07：45】滙豐 （00005） ADR折合報43.98元，升0.23元或0.5%；騰訊 （00700） ADR折合報586.96元，跌1.54元或近0.3%。

更多ADR收市：

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

【07：30】市場憧憬國會很快將達成新紓困方案，美股3大指數上周五齊破頂，道指升248點或0.83%，收報30217點；標指升32點或0.88%，收報3699點；納指升87點或0.7%，收報12464點。

港股ADR收報26779點，跌55點或0.2%。恒指夜期收市跌54點，收報26826點，低水10點。

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最 精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！詳情

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播 出，立即收看！

責任編輯︰梁浩碩