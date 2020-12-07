▲ 【疫情焦點】全球新增逾31萬宗確診 美國新增15萬

新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至12月7日早上8時，全球累計67,511,016宗新冠肺炎確診病例，較上日增加310,106宗。累計1,542,616死亡個案，較上日增加3,743宗。

地區 新增確診 確診累積 死亡個案 美國 155,172 15,151,032 288,880 意大利 18,887 1,728,878 60,078 英國 17,367 1,727,751 61,342 西班牙 0 1,699,145 46,252 法國 11,022 2,345,648 55,247 德國 1,205 1,184,845 19,159 中國 1 86,620 4,634 香港 0 6,898 112

‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。

‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。

資料來源：各政府與相關機構資料庫

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！詳情

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看！

責任編輯︰梁浩碩