【疫情焦點】全球新增逾31萬宗確診　美國新增15萬

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中生製藥向研發生產新冠疫苗企業出資近40億元
新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至12月7日早上8時，全球累計67,511,016宗新冠肺炎確診病例，較上日增加310,106宗。累計1,542,616死亡個案，較上日增加3,743宗。
|地區
|新增確診
|確診累積
|死亡個案
|美國
|155,172
|15,151,032
|288,880
|意大利
|18,887
|1,728,878
|60,078
|英國
|17,367
|1,727,751
|61,342
|西班牙
|0
|1,699,145
|46,252
|法國
|11,022
|2,345,648
|55,247
|德國
|1,205
|1,184,845
|19,159
|中國
|1
|86,620
|4,634
|香港
|0
|6,898
|112
‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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責任編輯︰梁浩碩