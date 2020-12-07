中生製藥向研發生產新冠疫苗企業出資近40億元　股價先升倒跌1.8%（第二版）

▲ 中生製藥向研發生產新冠疫苗企業出資近40億元

中生製藥 （01177） 公布，集團全資附屬公司香港俊領有限公司就以5.15億美元（約39.9億港元）向北京科興中維生物技術有限公司出資立協議。於出資完成後，中生製藥將於科興中維的註冊資本中擁有15.03%權益。科興中維將於中生製藥的財務報表中入賬列為聯營公司。中生製藥今早股價先後其後隨大市向下，中午收報6.57元，跌1.8%，成交6.2億元。

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中生製藥表示，科興中維主要從事人用疫苗的研發業務，在新型冠狀病毒肺炎疫苗CoronaVac的開發取得了重大進展，是目前中國為數不多自行研發生產新冠疫苗的企業之一。4月13日，CoronaVac正式獲得中國國家藥品監督管理局批准進行臨床研究，隨後又獲得了巴西、印尼、土耳其及智利等國家的三期臨床試驗許可。目前，科興中維已獲得多國的疫苗訂單。

董事會認為，出資將為集團帶來重要戰略夥伴，並預期雙方將共同努力，在進一步提高疫苗銷售能力、拓展海外市場及開發新技術方面加強合作。

入股公司年產量超過3億劑

另一邊廂，於美國上市的中國科興生物（美：SVA）發公告指，旗下子公司北京科興中維生物技術已建立並投入使用的新冠疫苗生產線， 年生產能力超過3億劑， 計劃在今年年底前， 完成建設的第二條生產線投入使用後， 將使新冠疫苗克爾來福的年生產能力提高至6億劑以上。根據市場需求和可用資金的情況， 公司將來還可能進一步擴大產能。

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責任編輯︰梁浩碩

（第二版加科興生物公告）