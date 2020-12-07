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中生製藥向研發生產新冠疫苗企業出資近40億元

股市 07:42 2020/12/07

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中生製藥向研發生產新冠疫苗企業出資近40億元

中生製藥 （01177） 公布，集團全資附屬公司香港俊領有限公司就以5.15億美元（約39.9億港元）向北京科興中維生物技術有限公司出資立協議。於出資完成後，中生製藥將於科興中維的註冊資本中擁有15.03%權益。科興中維將於中生製藥的財務報表中入賬列為聯營公司。

中生製藥表示，科興中維主要從事人用疫苗的研發業務，在新型冠狀病毒肺炎疫苗CoronaVac的開發取得了重大進展，是目前中國為數不多自行研發生產新冠疫苗的企業之一。4月13日，CoronaVac正式獲得中國國家藥品監督管理局批准進行臨床研究，隨後又獲得了巴西、印尼、土耳其及智利等國家的三期臨床試驗許可。目前，科興中維已獲得多國的疫苗訂單。

董事會認為，出資將為集團帶來重要戰略夥伴，並預期雙方將共同努力，在進一步提高疫苗銷售能力、拓展海外市場及開發新技術方面加強合作。

【藍籌業績】中生製藥首9個月少賺18%派息2仙　股價跌逾一成（第二版）

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 中國生物製藥（01177） 新冠肺炎

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