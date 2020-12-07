【開市9點半】藍月亮招股市場嫌太貴？　京東健康今收市後暗盤　專家料升2至3成

（1）藍月亮 （新上市編號：06993） 第二日招股，京東健康 （新上市編號：06618） 的向隅資金今日退款，連同京東健康暗盤表現，孖展認購預期上升，不過，近期聲音圍繞藍月亮以10.2至13.16元上市，是太貴，2019年市盈率達54至70倍，與同業比較，平均約30倍；以內地消費股農夫山泉 （09663） 比較，農夫山泉PE高達88倍，另外，新股始終是炒市場氣氛，要看大市氣氛就唔就了。

即睇開市9點半重點：

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【新股IPO】藍月亮6993市盈率貴？農夫山泉PE又有幾多？

（2）京東健康公布配發結果，抽200手始中一手。專家預期今日暗盤可升兩至3成。輝立證券企業融資經理陳英傑預計，京東健康首日升幅約3成，與之前場外暗盤的升幅相若。他認為，沒有「貨」的投資者見股價升幅於2成或以下，可考慮「追」。

【新股IPO】京東健康6618一手中籤率40% 凍資逾5600億（不斷更新）

（3）又有未錄盈利的生物科技股來港招股上市，產品包括治療食道癌藥物。

【新股IPO】加科思最快周三招股 集資最多23.4億

（4）官媒再發文章講恒大汽車 （00708） ，文章直指恒大汽車以投建汽車基地為前置條件，在不少地方獲得大量土地，其中相當一部分屬於住宅或商業用地……

【恒大汽車】官媒批恒大汽車「以造車之名圈地圈錢」

（5）市場正期待滙豐 （00005） 有可以恢復派息的好消息，星期五就是12月11日了，當日為何萬眾期待？

【HSBC滙豐股價】12•11是甚麼日子？ 滙豐或最快當日獲准恢復派息

（6）英國脫歐再展開談判，英國及歐盟要趕年底死綫前，達成貿易協議，脫歐的進程，亦會影響滙豐股價。

【英國脫歐】英國、歐盟恢復貿易談判對話 趕年底無序脫歐死線

（7）恒生指數在26000至27000點區間上落，不過，根據資金流向報告顯示，大戶資金已在股市布局，由於美國印銀紙將會持續，資金來亞洲市場亦是正路。

【資金流向】揭資金偷步部署明年 港股1周勁吸資520億

（8）小米 （01810） 表示，在多個市場拿到第一；在大手配股及股價回吐後，希望銷售前景可提振市場信心。

【小米股價】小米王翔：小米上季歐洲市場排第三 西班牙市佔率超蘋果三星

（9）香港的疫情仍然嚴峻，不少知名人士亦確診。

【香港疫情】霍建寧母親確診 長和：霍建寧數周未見李嘉誠李澤鉅

港股9點半開市，在迫車返工途中，本網列舉9點開市前要注意的消息，帶出半點投資思考空間，編製「9點半開市」專欄，今天繼續送上。

記者：譚志偉