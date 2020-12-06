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【新股IPO】藍月亮6993市盈率貴？農夫山泉PE又有幾多？

新股IPO 22:35 2020/12/06

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藍月亮將於12月16日掛牌。

藍月亮 （新上市編號：06993） 已開始招股。藍月亮在內地洗衣品牌無疑具一定的知名度，有內地網民認為公司估值「太貴」，據招股書顯示，公司市值介乎586億至756億元，其歷史市盈率高達介乎54倍至70倍。

內地傳媒第一財經亦指，藍月亮「頭把交椅不穩固」。因2019年，藍月亮洗衣液佔國內洗衣液整體市場份額的24.4%，而第二名佔比則為23.5%。

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有「中國P&G」之稱的藍月亮比真正的美國P&G估值還要貴。藍月亮2019年歷史市盈率高達70倍，承銷團之一的瑞銀亦發表報告預計公司估值高達936億元，以招股價下限10.2元計，市值586.2億元，市盈率54倍，以上限13.16元計，市值756.3億元，市盈率70倍。相比，美國P&G其2019年市盈率僅約25倍。

世界各地清潔用品企業比較
企業 市盈率(倍) 業務
Dabur（印度） 61.4 生產肥皂、洗衣粉
LG生活健康（南韓） 32.3 生產洗衣、清潔用品
花王（日本） 29 生產洗衣、清潔用品、衛生用品
高露潔（美國） 27.5 牙膏、牙刷、洗髮精
P&G（美國） 25.5 清潔及保健用品

雖然有反響聲音，但首日仍吸引逾500億元孖展認購。加上內地力谷內循環下，消費品有價，早前另一內地消費品龍頭農夫山泉 （09663） 來港上市，其目前市盈率高達87.75倍，市值為2405億元，較西藏水資源 （01115） 、康師傅 （00322） 及貴州茅台（上：600519）要貴。

雖然市盈率高，但公司上市後的股價表現仍然造好，繼續受資金追捧。農夫山泉於9月8日掛牌，上市至今，以上市價21.5元計，股價累升約97.7%。

藍月亮於12月9日截止招股，12月16日掛牌，招股價介乎10.2元至13.16元，集資最多98億元，一手500股，入場費為6646元，美銀、中金和花旗為聯席保薦人。

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香港股票 農夫山泉（09633） 藍月亮集團（06993） 市盈率 高達 估值過高 IPO

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