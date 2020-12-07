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【樓市熱話】600萬預算上車 揀元朗定將軍澳好？　網民：6球將軍澳無私樓可揀

股樓投資 00:05 2020/12/07

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初次上車是人生大事，但如預算不多，在哪一區置業往往難以抉擇。有網民在討論區發帖，指預算約600萬上車，另一半只想要幾年樓齡的半新盤，想知元朗定將軍澳比較好，求網民建議。

網民直接指出，以這個條件的話，元朗會較多選擇，「600萬將軍澳買唔到新樓喎，只能搵間2房居屋就得」、「只能揀元朗，因為6 球係將軍澳無私樓可以揀」、「將軍澳而家閒閒地都七球多」。

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另有網民認為元朗居住環境較佳，「元朗社區已經好成熟，多野食多野買，Yoho Mall 宜家都 110 萬呎，新地重起緊新一期商場，合益街市範圍幾條街咁大，行都行到腳軟。如果唔係係市區返工，根本唔需要岀市區。」

至於支持將軍澳的網民認為，「兩個地方我會揀將軍澳，雖然元朗有西鐵，但班次較疏，同埋車程好耐。將軍澳位置較近市區，所以會較方便。」

其他網民回應：

上得車應該係budget 未必夠，所以揀四五年樓齡的樓有著數，因為可以慳返20-30 萬裝修

將軍澳啦，大量公務員喺入邊返工，幾個站就係觀塘、九龍灣、啟德CBD2，樓價有支持，抗跌力強，冇乜經驗買樓嘅人啱晒

而家個市牛皮, 有時間睇下樓先可以感受下，600萬喺呢兩區買到啲乜，但個人嚟講，最好唔好貪新樓退而求其次買開放式。

1，600萬買新樓，20000蚊呎，3年後層樓都係得600萬，自己住300呎，感覺良好？
2，600萬買舊樓，14000蚊呎，3-5年後升左，到時首期多左幾倍再慢慢揀間啱心水，500呎都可能買得起

講真600萬只可以買新都城300尺，又細又遠，元朗可以買yoho1甚至附近500實尺屋苑。講食野方便性價比一定元朗架啦，同埋將軍澳又有問題係好多公屋附近。另外要朝朝搭鐵，因為巴士塞完將隧塞繞道老龍，個半鐘都未去到西九，相反元朗就算唔搭鐵，都有三條公路出九龍

 

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