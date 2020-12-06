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【BNO移民】英鎊定存息率最高10厘 市場憧憬周四脫歐達協議

Hot Talk 22:28 2020/12/06

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本周四（12月10日）為「超級星期四」，歐資大行憧憬英國脫歐終達成協議。

本周四（12月10日）堪稱「超級星期四」，皆因歐美2件關鍵大事將發生，包括︰（1）歐洲央行議息，外電指或再在疫情嚴峻下，再加碼放水逾5,000億歐元，冀力救經濟；（2）外電指，當天也是歐盟會議，順便為英國脫歐作最後死綫談判大限，市場憧憬當天「傾掂數」。

英國與歐盟今天（12月6日）重開脫歐談判，外電指暫仍陷膠着，明天再作磋商。不過，好友早前已偷步掃英鎊，現滙搶升至1.344。荷蘭資本的大行ING指，市場對脫歐談判暫抱較樂觀態度，相信最快或於本周四拍板，落實初步框架方案。預測短期英鎊兌美元的走勢，料本周介乎1.335至1.375；一個月的目標價為1.36。

專家建議，對英鎊有需要者不妨在現水位小注低吸，再開立定存先賺息，市面「高息王」是南商7天存息享10厘；而龍頭滙豐（HSBC）相同短存亦不乏逾9厘選擇；中銀香港 （02388） 也有8.8厘。

英鎊定存息率最高達10厘，詳情可看下圖

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星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享預計，英鎊由現時至年底約於1.3至1.35上落，視乎脫歐進程，但相信硬脫歐機會不大，或在聖誕前「傾掂數」；明年鎊滙的高低位約為1.32至1.37。

東亞銀行 （00023） 高級外滙市場策略師葉澤恆不約而同認為，無序脫歐的風險已驟減；深信英歐望解決脫歐後，可各自專注抗疫及振興經濟。

華僑永亨：英鎊近期阻力位1.35

華僑永亨經濟師李若凡表示，英鎊最近曾衝上1.35、即去年底以來最高水平，各界寄望英歐的分歧逐漸收窄；然而，捕魚權等癥結暫未化解，遂料未來兩周英鎊甚波動，支持位為1.25，阻力區在1.35；兌港元或考驗9.6891至10.464區間。

業界又指，港人對鎊滙甚關心，皆因明年1月31日開始，港人可以利用BNO申請移居英國；而彭博統計，單以今年首10個月計，已逾21.6萬人港人獲發英國護照。外電亦指英國官員預計，未來5年可能多達25萬至32萬港人赴英。

至於歐洲央行，今年的壓軸會議，外電指或再放水5,000億歐元，務求推刺激經濟方案。歐元兌美元最近終升破1.2的重要心理關口後續走強。ING料本周歐元約在1.22到1.225浮沉。

順帶一提，本周三（9日）內地也公布通脹數據（CPI），澳新銀行及市場中位數皆料零水平，市場擔心內地有通縮壓力。

相關文章：【BNO移民】英歐再為脫歐談判緊急開會 花旗看好英鎊料見1.37

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

欄名 : BNO移民

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