【恒大汽車】官媒批恒大汽車「以造車之名圈地圈錢」 股價照升2%（第二版）

▲ 恒大汽車早前宣布，旗下品牌將於2021年上半年試產，並爭取於2021年下半年量產，2至3年內目標年產能100萬輛車，未來10年年產能突破500萬輛。

國家發改委近日發布《關於開展新能源汽車整車生產及項目情況調查的通知》，點名要求各地報告恒大 （03333） 旗下恒大汽車 （00708） 、寶能等新能源汽車企業投資情況。內地官媒《經濟日報》早前再發表社評，質疑恒大汽車以「造車之名，行圈地圈錢之實」。

雖然恒大汽車被官媒點名批評，但其股價未受影響，最新股價仍升約2%，報27元。

官媒質疑，恒大從地產界跨界到汽車界造車，當中造車規劃細節粗疏。恒大汽車早前宣布，旗下品牌將於2021年上半年試產，並爭取於2021年下半年量產，2至3年內目標年產能100萬輛車，未來10年年產能突破500萬輛。不過，官媒指出，中國2019年新能源汽車銷售僅為120.6萬輛，意味著恒大汽車一年的產能目標已經與全國一年的新能源汽車銷量相近，以此為理據，恒大對未來幾年的目標產或者過份樂觀。

發改委傳正下令各地政府調查恒大及寶能新能源車投資，詳情可見﹕【下一頁】

內文更指，恒大汽車以投建汽車為由，在不少地方獲得大量土地，部分為住宅及商業用地，暗示恒大此舉收購土地與發展汽車產業無關。此外，在恒大汽車集團副總裁級別以上的高級管理團隊中，僅得一位具有汽車產業背景，其餘高層皆為旅遊或地產背景，令人質疑恒大發展新能源汽車產業的誠意。

文章作者在9月亦寫過另一篇有關恒大汽車的文章，該文提到，以資金實力來說，恒大汽車遠勝蔚來、小鵬等汽車品牌，但恒大汽車首席財務官潘大榮在中期業績發布會曾表示，在恒大汽車實現量產及銷售後，恒大汽車將不再投入資金研發。作者分析，開發汽車技術門檻高，恒大聲稱以「買買買、合合合、圈圈圈、大大大、好好好」的思路造車，揚言把技術買回來，輕視技術需要在生產過程中吸收、整合，予人華而不實之感。

恒大汽車項目現場仍在施工 部分項目施工進度晚於預期

有內地媒體近日（2日）現場考察恒大汽車項目現場，發現部分項目施工進度緩慢。目前恒大汽車有幾個項目，當中，河南鄭州的新能源汽車項目被發現項目開工一年以來，尚未建好一座廠房。

相關文章﹕

【恒大汽車】恒大公布首款電動車 新車「顏值」不輸Tesla

【大股東增持】恒大連續增持恒大汽車涉資近13億 恒大汽車收市升4%

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！

編輯﹕賴奕羚