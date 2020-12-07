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【網購商機】港網購市場發展空間大　香港寬頻推「HOME+」冀分一杯羹

商業 08:00 2020/12/07

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HOME+行政總裁林嘉玲(左)表示，HOME+特別照顧小商戶及社企需求，更為其提供可商議的收入分成百分比。右為HOME+執行主席楊主光。（程志遠攝）

疫情下更多港人傾向網上購物，為網購帶來商機。香港寬頻最近也推出全新網購平台HOME+，標榜以「共享經濟」概念營運，並藉薄利多銷的策略，冀在本港零售市場之中分一杯羹。

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HOME+平台於上月18日正式推出，已上架的品牌包括大昌行旗下品牌、鴻福堂、Green Common、余仁生及澳至尊等。有別於一般傳統網購平台的做法，HOME+ 採用收入分成的方式，不會向貨品供應商收取上架費或年費。送貨方面則採用嘉里物流為中央速遞服務，貨品最快兩天內送達，並以香港寬頻現有合作的企業，包括鴻福堂、大昌行、余仁生及香港復康會提供之分店網絡作為自提點。

有別於一般傳統網購平台的做法，HOME+ 採用收入分成的方式，不會向貨品供應商收取上架費或年費。（HOME+網上截圖）

HOME+行政總裁林嘉玲指，留意到市面上不少小商戶缺乏配套資源或經驗開拓網購業務，故希望以共享經濟平台概念打造HOME+，無論大小商戶，甚至社企及獨立小商戶均可加入，並運用合作夥伴的業務基礎，以創造更大效益。而HOME+特別向小商戶及社企提供可商議的收入分成百分比，如果商戶無需委託HOME+處理送貨服務，最低佣金率為10%。

現時平台已有超過400個品牌的逾3200產品，她相信未來3個月，商戶加盟數目將以10倍計增長。至於自提點方面現有約70個，目標年底前將擴展至超過100個，同時也會視乎客戶需求，或增設數間HOME+實體門店，以覆蓋更多網絡。

HOME+行政總裁林嘉玲指，該平台的會員及訂單數目正穩健上升。（程志遠攝）

近年來香港亦有不少網購平台成立，競爭可謂愈趨激烈。HOME+執行主席楊主光則表示，由於HOME+不會建立自家貨倉及車隊，故成本結構相對較低，加上其公司擁有龐大的顧客網絡，相比其他網購平台更具優勢。然而，疫情至今已發展至第四波，問及會否擔心現時才推出網購平台實屬「水尾」，他則解釋，因網購現時只佔香港整體零售市場份額的約5.4%，相信仍有許多發展空間，不會視其他網購平台為競爭對手，反而是希望以餘下的94.6%零售市場份額作目標，冀在當中分一杯羹。

HOME+執行主席楊主光表示，HOME+採取薄利多銷的營運策略，除了可以提供更廉價的服務及產品，相信其平台的加入也有助降低其他營運者「加價」的意欲，繼而令消費者得益。（程志遠攝）

雖然他未有透露HOME+項目投資金額，但稱，公司會繼斷投放資源，相信平台將全方位快速增長，最快一年後能實現盈利。

HOME+欲搶市佔　需先撼HKTVmall？

實際上，香港網購市場確實仍有巨大的發展空間，市場研究機構Statista曾預計，今年本港電子商貿總值預計高達64億美元，用戶滲透率達到68.7％，更預計到2025年市場規模接近113億美元，用戶滲透率將達到83.8％。不過，Home+要在當中搶佔一席位亦非容易，因仍需先撼動本港電商龍頭HKTVmall。券商大和資本早前發表報告指出，港視實際上已壟斷本港電子商貿市場，預計HKTVmall至今年底市佔率將增至19.8%，其未來五年市佔率也將持續增長。

券商大和資本早前發表報告指出，港視實際上已壟斷本港電子商貿市場。（HKTVmall官網截圖）

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記者：蘇穎琪

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