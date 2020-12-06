【滙豐派息】歐央行委員呼籲 禁派息令延長半年　滙豐恢復派息又遇暗湧？

滙豐（00005）等歐洲銀行今年初起暫停派息，市場盛傳快將解禁，滙豐股價近期亦表現硬淨。不過歐洲央行監察委員會成員Ed Sibley接受媒體訪問時表示，考慮目前持續的不確定性，派息禁令應延長半年，令滙豐可重新派息蒙上陰霾。

身兼愛爾蘭央行副行長的Ed Sibley指出，「考慮到持續的不確定因素，為銀行放貸留存資本以及銀行的聲譽問題，延長現有的關於派息的建議大有必要 。問題是如何在實踐中實施它，因為歐洲央行無權實施一項被越來越多銀行反對的禁令。」

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他續稱：「總的來說，如果再推遲六個月，我們會更好。我們能否切實做到這一點是一個真正的挑戰。」

英國央行和歐洲央行已經表示，她們將在年底之前宣布關於股息的決定。 歐洲央行下周四（10日）公布經濟預測，將為監管機構提供重要數據來源。此外，央行還將做出最新貨幣政策決定；英國央行將於周五（11日）發布《金融穩定報告》。

此外，高盛預計英國央行最快可能於周五，批准滙豐 及渣打銀行 （02888） 恢復派息。高盛估計，初期派息金額預計不多，滙豐控股估計為每股0.1美元，渣打下半年為0.15美元，其後隨著盈利及宏觀環境改善，預計滙豐控股明年及後年派息會增加至0.3美元至0.4美元，而渣打則升至0.25美元及0.33美元。

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記者：李兆明