【疫市營商】N95口罩全球大賣　為何3M仍要全球裁員2900人？

新冠肺炎疫情肆虐，防疫醫療用品需求大幅增加。不過，生產N95口罩、保護衣等醫療及工業用品的3M卻裁員2900人，全球重組，箇中有何原因？

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3M裁員2900人，佔總員工數目的3%；全球重組後，希望每年的固定支出可減少 2 億至 2.5 億美元。 疫情爆發，作為全球最大個人保護裝備的生產商，根據 3M的第三季業績，N95口罩銷售額較去年同期大增2.35億美元，料全年銷量可達 20 億個；上半年，3M 已售出約8 億個N95口罩。 但為何3M急著裁員節流呢？ 事實上，N95 口罩等防護裝備佔3M的業務比例不高，刺激生意的力度有限。

疫情嚴峻，不少人亦避免到醫院及牙科診所，致3M醫療用品的銷量減少。同時，不少企業亦實際居家辦公措施（Work from Home），使辦公、文儀用品如便利貼、膠紙的生意亦減少。3M今年首3季的整體銷售額仍錄1.8%左右的跌幅，而與航空業相關的電子產品的銷售額也有所下降。 因此，品牌唯有重組公司業務自救，並計畫減少投資增長減慢的業務。

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責任編輯：葉泳珊