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【I.T私有化】沈嘉偉夥CVC建議每股3元私有化I.T涉資13億元　股價復牌升41%破頂

股市 09:29 2020/12/07

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I.T （00999） 上周一（11月30日）短暫停牌，最新公布私有化計劃。I.T表示，創辦人沈嘉偉、聯同私募基金CVC私有化I.T，將向獨立股東以每股3元私有化公司，較停牌前股價1.94元，溢價54.6%，總計涉資約13.05億元，由CVC以現有信貸資金或股權承擔支付。若計劃獲股東通過，2005年上市的I.T將會撤銷上市地位。

I.T復牌股價高開41.8%，破頂開報2.75元。

你對I.T自家及代理品牌認識有幾多？

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據I.T通告，沈嘉偉等相關人士目前持有7.6億股I.T股份或63.6%股權，CVC目前未有持股。完成交易後，沈嘉偉家族的創辦人控股公司將持有I.T 50.65%股權，CVC就持有49.35%股權。

據沈嘉偉、CVC的股東協議，沈嘉偉、CVC除了持有合資公司普通股，也分別持有A類、B類優先股，每股具有一票。未來公司董事會沈嘉偉一方可委任3名董事，CVC可委任兩名董事，CVC的B類優先股可有權獲得最多8億元的額外優先股息。

I.T：離開公開股本市場可有效重組

I.T通告解釋建議指出，I.T至8月底半年營業額少32%，至2月底財年虧損7.46億元，並指出公司業務主要動力之一是入境旅客，預視旗下營運所在的大部分地區要渡過漫長前路，才能迎來消費者信心完全恢復。

實施私有化後，聯席要約人會集中資源發展品牌經營業務，同時為創辦人控股公司提供空間，以採取所需步驟振興其他經營業務。聯席要約人相信，離開公開股本市場可更有效地推行重組、選擇性擴張及轉型現時經營業務，並指出CVC顧問團隊經驗豐富，於零售業擁有全面經驗，對重組工作非常寶貴。

摩根士丹利為I.T私有化建議的財務顧問。

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記者：麥德銘

香港股票 I.T（00999） 沈嘉偉 私有化

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