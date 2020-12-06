【通訊安全】防Whatsapp帳戶「被刧持」 這3個設定不可不做（附教學）

近日有關通訊軟件Whatsapp 帳戶「被劫」新聞成國際新聞，有名的巴基斯坦維權律師Mohammad Jibran Nasir在另一社交媒體「推特」上表示自己的Whatsapp帳戶「被刧持」不能再用。事實上Whatsapp帳「被刧」不是鮮見， 情況大同小異。

先是收到熟人傳來訊息，說你會收到SMS短訊的一組代碼（Code）後，回傳給對方，當你把這組數字傳給對方後，你的帳戶就立即「被刧」不能再用，最慘是你帳戶上的Whatsapp朋友也收到相類訊息，令更多好友「中招」。財經雜誌《Frobes》有文章教人防止帳戶「被刧」，這三個設定不可不做。

1／ 設定雙重認證

在Whatsapp有雙重認證(Two –Steps Verfication)設置， 並以電話或電子郵件地址作備份。切勿與任何人共享該Pin碼。

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2／設定限制下載影片及相片

有人發相片或影片過來，自動下載並儲存的確方便，但其實這等同開大街門讓陌生人入屋，非常高風險，所以最好設定不自動下載影片或相片。

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第3招：設定限制被加入群組

若你設定任何人都可以把你加入群組，包括黑客，中招機會無疑增加。因此要設定只限你聯絡簿上的認識的人加你入群組。

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撰文：鄭靜珊