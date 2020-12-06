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【銀色債券】銀債認購最後召集 專家教5大貼士必抽穩賺產品

Hot Talk 18:33 2020/12/06

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銀債於本周五（12月11日）截止認購，專家皆視為必抽的無得輸產品。

銀債於本周五（12月11日）截止認購，由於俗稱「長者iBond」的銀色債券，今年的墊底息破天荒由3厘，驟加至3.5厘，凸顯政府向65歲或以上的長者派糖極慷慨，令其屬穩賺不賠的無得輸產品，專家皆視為必抽的避險首選工具。

有關銀債開賣詳情及重要日期，可按下圖了解

    點擊圖片放大
    +5
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專家更授長者5大認購錦囊，包括︰

（1）注意券商提早截止︰為方便疫下工作安排，且因應lPO勁旺場，如藍月亮 （新上市編號︰06993） 等，致富為銀債提前兩天截龍，申請期限擬於本周三（9日）屆滿，致富證券董事暨業務主管郭家安說，將視乎個別客戶的情況，通融截飛後才下注者。

（2）避免在最後關頭才趕忙申請︰長者未必熟習以網上抽銀債，但疫下不少銀行的營業時間驟改，老人家又為免染疫而怯於親往分行。若改循電話熱綫入飛，須有密碼客服才肯代勞；如果老友記在最後一刻，即本周五的衝剌日才申請，慎防電話熱綫打不通，又或網絡大塞車，為慎重起見，應在本周四（10日）就認購，務求有充裕時間辦理。

（3）鎖資較長︰針對手頭閒資欠鬆動者落重本斥100萬元入票，博以上限下注冀增中籤率。可是，年關又有不少帳單須找數，比方繳交醫保等保費，而銀債可能凍結資金長達10多天，或至冬至日（12月21日）才退還向隅款項，長者要妥善做好一己的財務安排。

（4）手緊客想抽新股及買銀債有率法︰要是長者僅得一注錢，想打新揾快錢，又希望買銀債追息，最旺場新股京東健康 （新上市編號︰06618） ，凍資約5,600億元將於明天（7日）開始回籠；但藍月亮周三才截票，銀髮族難以把買藍月亮的向隅資金，轉投「長者iBond」，不妨考慮借孖展認購銀債，輝立是市面鮮有的券商，允十成免息免按金認購銀債。

有關輝立銀債孖展優惠詳情，可看【下一頁

（5）切勿重複申請︰孝順子女若已替父母以電子方式入飛，記緊通知長者，以免銀髮族自己又下注。

有關銀行與券商優惠一覽，可看【下一頁

 

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

欄名 : 銀色債券

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