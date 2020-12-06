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【好想去旅行】日本擬明年春天開放小型旅行團訪日　有無香港份？

商業 17:05 2020/12/06

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據《朝日新聞》報道，日本正研究開放部份小型訪日旅行團。（法新社圖片）

為東京奧運做好準備，以及挽救旅遊業，日本擬於明年春季批准小規模旅行團訪日。

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據《朝日新聞》報道，日本正研究開放部份小型訪日旅行團，且需事先得到日本政府批核。有關消息未有提供香港是否在考慮之列，惟本港疫情仍然反覆。報道僅指日本暫時主要目標為疫情已相對緩和的亞洲地區，包括中國及台灣。日本政府將會仔細研究國內及海外疫情的走勢，再作最終決定。

該些小型旅行團將會與商務旅客一樣，將會採取一系列的防疫措施，惟入境後不用強制隔離。獲淮訪日的各個旅行團必須包車活動，不可乘搭公共交通工具；且將需要分散行動，免同一景點聚集過多旅客。參加者需要出示證明其新冠肺炎毒陰性的證明，並在抵達日本之前購買旅行醫療保險，並提供其逗留計劃。 

旅行團的領隊需要負責監察團員的健康狀況，包括量度其體溫等。在酒店內，旅行團旅客亦需與日本國內旅客分隔，其以應用程式追蹤其接觸史，並透過LINE申報其健康狀況。

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責任編輯：葉泳珊

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