【藍月亮IPO】藍月亮招股定價過高？ 網上頻現負評　中港網民齊聲「不申了」

作為今年壓軸重磅新股藍月亮（新上市編號：06993），集資額最多達98億元，市場反應熱烈，首日孖展額達達375億元。不過，近日中港討論上卻被不少網民負評，主要批評藍月亮在上市前大派股息予原股東，以及估值過高，「作為『中國寶潔』的藍月亮估值比寶潔還高」，齊聲「不申了」。

藍月亮是內地洗衣液名牌，不時在內地電視節目贊助廣告中見到她的名字，是次招股日期由12月4日至12月9日，招股價每股10.2元至13.16元，集資最多98億元，超越了早前農夫山泉（09633）的集資額81.5億元。一手500股，入場費為6,646元，12月16日掛牌；美銀、中金和花旗為聯席保薦人。

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近日內地討論區出現不少對藍月亮招股負評，內地網民指「作為『中國的寶潔』的藍月亮估值比寶潔還高，太貴了，放棄」。甚至有股民表示，「不申了，跳水冠軍！」。 根據公司2019年淨利10.79億港元計算，市盈率介乎54.3倍到70倍，而寶潔PE約20倍。

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也有指藍月亮在上市前，今年中期業績時向股東派發合共23億元股息，幾乎把近3年的利潤全派發出去，大股東潘東持有Asvann 88.7%股權，分得20.4億元，高瓴資本持股10%，亦分得2.3億元。

有多位內地網民表示，後悔沒有打新泡泡瑪特（新上市編號：09992），目前更是0申購藍月亮。甚至有微博大V和股民反應，藍月亮打新滯銷。目前，雪球還有近60億孖展額，雪盈證券直接沒留額度。

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至於在本港新股討論區，也有網民指藍月亮定價過高，開帖「負評不斷 孖展一般 重有幾多勇士抽？」，直指「藍月亮用饑餓行銷，再呢個高定價，牛牛負評不斷，重有國配，重有幾多勇士抽?只可惜京東抽少了」。

帖子惹來熱議，有網民表示：「好多負面消息，升都唔會多，考慮忍手唔玩食花生」，也有指「傳統低門檻行業，估值pe貴過新經濟股，我就唔玩」。

不過也有網民持相反意見，「認真講，依家係咁話貴, 係因為佢係咁加價者，但海底撈（06862）都可以炒到咁, 大陸名牌野要炒起都唔睇市值、PE貴唔貴」，「傳統野+高市盈率，不過股票第一日好似可以亂升到好高」。

其他網民回應：

大陸人而家打新好pro，好多大V都話貴, 唔抽

估值就一定高，但好多內需股都炒到過百倍（海底撈，9毛9）。話晒都龍頭，應該不至於破發，小小玩下無防

主要係定價超貴，市盈率高到2024年先合理，即係4年後先值呢個價，搵鬼玩

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記者：李兆明