【社交網移民潮】MeWe創辦人：歡迎港人使用　年底將推出繁體中文介面【附教學】

▲ 「移民潮」引起注目？ MeWe創辦人：歡迎香港用戶

社交平台掀起移民潮，新興平台MeWe近日在香港網民間成為熱話。MeWe創辦人兼行政總裁Mark Weinstein剛剛在平台發帖文歡迎香港人，並指平台在過去兩星期持續成為本港下載量最高的移動應用。他亦指出今年底前該平台會推出繁體中文版本，成為該平台第20種支援的介面語言。

▲ MeWe創辦人Mark Weinstein上發帖文，表示歡迎來自香港的新成員。

Mark Weinstein在帖文上強調，MeWe無廣告、無政治偏見與打壓,亦不會與廣告商、營銷公司、政府與政客共享資訊。他較早前曾透露，目前已有超過1160萬名用戶加入該平台，相信至今數字已有顯著上升。

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MeWe功能上與Facebook非常類似，具有群組和專頁功能。用戶可MeWe選擇自行加入或追蹤合心水的專頁。不過有些群組可直接加入、有些群組就需回答問題待管理員審批。但最大賣點是官網清楚列明「No Ads No Spyware No BS（無廣告、無監控軟件、無廢話）」，而且用戶所閱覽的內容按時序出現，不受演算法影響。

事實上，主流社交平台如Facebook、Twitter等屢掀爭議，近日本港網絡界就蘊藏移民潮，替代的選擇如MeWe、Gab甚受觸目。其中，昨日（12月5日）本港一個參加人數達12萬人Facebook群組「Tai Po 大埔」突然被指違反社群守則而封鎖，就有不少類似性質的Facebook群組呼籲成員轉用MeWe。

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責任編輯：周俊霖