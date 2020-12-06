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【美國疫情】新冠肺炎上周成美國「頭號殺手」 擊敗心臟病

環球社會熱點 16:31 2020/12/06

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美國疫情持續嚴峻，周六單日新增近22萬新冠肺炎確診個案。美國有專家更指，新冠肺炎成為美國「頭號殺手」，指出上周因感染新冠肺炎而死亡的人數，已超越心臟病及癌症患者。不過，以每年平均水平來看，心臟病仍然是美國的頭號殺手。

脫歐恐阻疫苗運送？英國擬派軍機空運疫苗回國 【下一頁】

美國上周三（3日）單日錄得2,885宗死亡個案，為美國單日最高紀錄。美國有線新聞網絡（CNN）首席醫療記者古普塔（Sanjay Gupta）周六表示，新冠肺炎本周已成為美國「頭號殺手」。

不過，古普塔表示，如果以平均水平來看，心臟病仍然是美國的頭號殺手。他指出，美國每年大約有60萬男士及女人死於心臟病；每周大約有10,000至11,000名美國人，死於與心臟相關的問題。

FDA顧問：美國或周內批准使用輝瑞疫苗 【下一頁】

古普塔表示，而在過去一周中，因感染新冠肺炎而死亡的人數，已超過美國平均每周因心臟疾病而死亡的人數。

美國健康指標與評估研究所（IHME）和華盛頓大學統計數據顯示，上周共11,820人死於新冠肺炎。新冠肺炎一周死亡人數首次超過心臟病及癌症，上周因心臟病去世的共10,724人，因癌症則3,965人。

責任編輯：林嘉莉

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