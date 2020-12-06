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【英國脫歐】英國、歐盟恢復貿易談判對話　趕年底無序脫歐死線

宏觀解讀 21:02 2020/12/06

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英國在今年1月脫歐，目前享有1年談判緩衝期，談判期限將於31日到期，現時距離脫歐限期已不足四星期。

外電報道，英國與歐盟貿易談判有新進展，英國首相約翰遜（Boris Johnson）與歐盟執委會（European Commission）主席馮德雷恩（Ursula von der Leyen）已在周日（6日）恢復新一輪貿易談判，外界普遍認為，雙方仍有希望在年尾談判限期前，達成至少每年1萬億美元交易的貿易協議。

雙方在上周五（4號）談判進入僵持狀態，當時兩方領袖指，目前意見仍與對方分歧甚大。隨後在周六（5日），他們表示在周日（6日）將於比利時首都布魯塞爾重新召開會議。

雙方仍就三項重要議題未能達成共識，分別為漁農業、貿易競爭規則以及未來應如何成立一套解決貿易爭端的制度。

英國在今年1月脫歐，目前享有1年談判緩衝期，談判期限將於31日到期，現時距離脫歐限期已不足四星期。在雙方代表達成共識後，英國仍需取得國會同意新的貿易協議，而歐盟亦需取得旗下27國成員國同意其方案。

英國國會明天擬重新討論內部市場法案 內容恐抵觸貿易談判協議

不過，英國國會下議院明日（7日）將重新就內部市場法案（UK Internal Market Bill）進行辯論，部分方案內容恐怕違反1月脫歐協議中有關國家補貼和北愛爾蘭關稅的安排，引來外界憂慮該法案將凌駕脫歐協議，減低英國國際可信度。

英國內部官員表示，推動該法案是「為了保障北愛爾蘭和英格蘭的關係」。

根據脫歐協議，為了遵守1998年英國與北愛爾蘭所通過的耶穌受難日協議（Good Friday Agreement），脫歐後，部分歐盟規則仍然適用於北愛爾蘭。

相關文章﹕【英國脫歐】英歐談判暫停 英鎊短綫挫曾低見1.3412

【英國脫歐】BBC援引消息　歐盟冀本周末與英國達成脫歐協議

【BNO移民】英歐再為脫歐談判緊急開會 花旗看好英鎊料見1.37

 

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編輯﹕賴奕羚

經濟 北愛爾蘭 歐盟 英國 布魯塞爾 約翰遜 脫歐

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