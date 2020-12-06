【疫市成交】放盤3個月 減價70萬終獲承接　大埔中心510萬成交

買家積極睇樓，大型屋苑單位成為入市目標，大埔中心2房單位，業主累減70萬後終獲承接，以510萬元成交，實用呎價16,294元。

世紀21宇田地產高級客戶經理蔡偉文表示，新近錄得大埔中心4座中層B室成交。單位實用面積313平方呎，2房間隔，座向北面，望樓景。原開價580萬元，放盤3個月，累減70萬元，減幅12.1%，獲用家以510萬元承接，實用面積呎價16,294元。

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蔡偉文指出，原業主於2005年3月購入上址，當時作價110萬元，持貨15年至今沽售，賬面獲利400萬元，單位期內升值3.6倍。

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記者：李兆明