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【唔准打尖？】新疫苗下周二抵英國 英女皇按機制排隊接種不獲優先

名人薈萃 16:21 2020/12/06

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新冠疫情繼續肆虐全球，疫苗競賽已入直路，而由美國藥廠輝瑞及德國BioNTech生產的新冠疫苗，英國將是全球首國使用，該批疫苗將於下周二（8日）由比利時送抵英國，並安排儲存在攝氐零下70度的地方，隨後會分發到50間醫院，在一般雪櫃可保存5 日。

【新冠疫苗】拜登：就任後全國佩戴100天口罩　籲民眾對疫苗恢復信心【下一頁

【新冠疫苗】分三階段免費為民眾接種 法國料下月初啟疫苗接種工作【下一頁

英國政府已訂購了4千萬劑，每次打2劑，即有2千萬人會率先接種。優先接種將會是80歲或以上長者、前線醫護及照顧長期病患的人員。94歲的英女皇及99歲王夫菲臘親王屬80歲或以上長者，可獲優先接種疫苗，但二人要按機制跟其他老人排隊，不會獲優先中的優先安排，估計二人在未來數周獲接獲新疫苗。

 

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責任編輯：鄭靜珊

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