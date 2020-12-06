【唔准打尖？】新疫苗下周二抵英國 英女皇按機制排隊接種不獲優先

新冠疫情繼續肆虐全球，疫苗競賽已入直路，而由美國藥廠輝瑞及德國BioNTech生產的新冠疫苗，英國將是全球首國使用，該批疫苗將於下周二（8日）由比利時送抵英國，並安排儲存在攝氐零下70度的地方，隨後會分發到50間醫院，在一般雪櫃可保存5 日。

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英國政府已訂購了4千萬劑，每次打2劑，即有2千萬人會率先接種。優先接種將會是80歲或以上長者、前線醫護及照顧長期病患的人員。94歲的英女皇及99歲王夫菲臘親王屬80歲或以上長者，可獲優先接種疫苗，但二人要按機制跟其他老人排隊，不會獲優先中的優先安排，估計二人在未來數周獲接獲新疫苗。

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責任編輯：鄭靜珊