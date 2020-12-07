【新冠肺炎】港鐵今起10個車站設樣本收集包自動派發機　中午前已派6500個

▲ 港鐵周一起於10個港鐵站設置自動派發機

香港新冠病毒疫情持續，港鐵 （00066） 表示，為配合政府的 「加強化驗室監察計劃」，港鐵將由周一（7日）起在10個港鐵站設置自動派發機，方便巿民自助領取樣本收集包，每人限取一包。選定派發樣本收集包的港鐵站包括牛頭角、葵芳、北角、調景嶺、黃竹坑、大圍、大埔墟、兆康、九龍及青衣站。

港鐵表示，截至上午11時半，10個港鐵站的自動派發機，已經派發大約6500個收集包。

港鐵指，每天由政府承辦商提供的約一萬個收集包，將會大致平均分配到設於車站非付費區的自動派發機。各站每天均有定額供應，每人限取一包，派完即止。市民可於車站營運時間到相關車站以八達通自行領取樣本收集包，費用全免。而MTR Mobile手機應用程式內的 Traffic News亦會提供樣本收集包供應情況的資訊，包括是否已經派完或尚有供應。

有關車站會貼出標示，提示巿民自動派發機的位置，港鐵會安排額外人手在自動派發機附近協助維持秩序。港鐵呼籲領取樣本收集包的巿民，保持適 當社交距離及注意個人衛生；因應人流，公司亦會加强相關車站的清潔及消毒。

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編輯：袁諾曦