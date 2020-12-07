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【新冠肺炎】港鐵今起10個車站設樣本包派發機　首日萬個樣本包派畢

股市 18:15 2020/12/07

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港鐵周一起於10個港鐵站設置自動派發機

香港第四輪疫情持續，新增確診人數未見減少跡象。港鐵 （00066） 表示，為配合政府的 「加強化驗室監察計劃」，港鐵由周一（7日）起在10個港鐵站設置自動派發機，方便巿民自助領取樣本收集包，每人限取一包。選定派發樣本包的港鐵站包括牛頭角、葵芳、北角、調景嶺、黃竹坑、大圍、大埔墟、兆康、九龍及青衣站。據港鐵所述，政府承辦商每天提供約一萬個收集包，將會大致平均分配到設於車站非付費區的自動派發機。

截至今日（7日）下午5時52分，港鐵更新，上述10個港鐵站的自動派發機已派畢所有樣本收集包。

港鐵明天（8日）會繼續供應約1萬個樣本收集包，旗下MTR Mobile手機應用程式的「Traffic News」及港鐵網頁，亦會顯示車站供應的相關資訊，市民可以查看作為參考。

港鐵補充，車站會張貼標示，提示巿民自動派發機的位置，港鐵亦會安排額外人手在自動派發機附近協助維持秩序。港鐵呼籲，領取樣本收集包的巿民，保持適當社交距離及注意個人衛生；因應人流，公司亦會加强相關車站的清潔及消毒。

對於樣本領取方法，港鐵指市民可於車站營運時間內到上述車站以八達通自行領取樣本收集包，費用全免。

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編輯：袁諾曦

香港股票 港鐵公司（00066） 疫情 港鐵 八達通 新冠肺炎疫情 新冠肺炎

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