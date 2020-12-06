偉鴻集團擬拓鋰電池及智能車庫業務　劉夢熊：內地缺7000萬車位

▲ 偉鴻集團(03321)榮譽副主席劉夢熊博士表示，內地車位需求甚高，預測全國車位欠缺量至少超過7000萬以上。

澳門裝修工程商偉鴻集團 （03321） 宣布，擬拓展鋰電池及智能車庫新業務。榮譽副主席劉夢熊博士表示，內地車位需求甚高，預測全國車位欠缺量至少超過7000萬以上，因此公司現正開拓新智能車庫業務，在內地、澳洲、中東等地積極發展新業務。

劉夢熊表示，留意到現時智能車庫製造商受產能所限，未能接取規模較大的訂單，因此集團希望能夠擔任橋樑的角色，負責把公司所接到的訂單外判給智能車庫承建商，從而賺取差價盈利。

他續指，公司有廣泛的國際聯繫可以接觸到世界各地的智能車庫製造商，在今年10月，公司已跟益兆集團簽訂合作協議，將以每個智能化停車位4萬元人民幣代價，為新西蘭提供10,000至30,000個智能化停車位，現正安排製造商投標。以新西蘭為例，公司在每個承建智能車位可賺取10,000元純利，以此為計算，預料未來智能車庫業務將可比集團現有的裝修業務純利高出約1.5倍，並且預期未來1年新業務智能車庫會佔公司主要收入比例。

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編輯﹕賴奕羚