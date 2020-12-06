【財政預算案】陳茂波：經常開支兩年增逾800億元　公務員人手零增長、研究稅務政策

▲ 陳茂波指政府經常開支接近每年5000億

財政司司長陳茂波撰網誌指展開財政預算案諮詢工作，並重申今年度港府將錄得逾3000億元赤字，為歷來赤字規模最大的一年，並特別指出除了多輪紓緩措施、防疫抗疫基金措施，港府近年經常開支急速增加，最新年度正邁向每年5000億元，較1997年回歸時增加兩倍多，預計今年開支約4866億元，較兩年多逾836億元。

陳茂波提醒，回歸首10年港府經常開支由1500億增至2000億元，10年間僅增500億元，其後7年就增加1000億元（2014/15年度），再花4年多增1000億至4000億元（2018/19年度）。他估計，今年度就會接近5000億元，當中未反映特首公布的十項民生新措施，包括將兩元乘車優惠的合資格年齡門檻由65歲降至60歲，單一措施就增加60億元額外開支。

他預告，2021/22年度財政預算案也是赤字預算，現時已指示部門人手編制「零增長」，推新服務時要重整或重新調配現有資源，但會繼續推出小型工程、透過融資擔保計劃等為中小企提供流動性支援，製造就業或支援受創行業。

另外，陳茂波稱轄下的稅務政策組正在作研究及評估如何開源節流，不過，在經濟下行之際談減少支出、增加稅收，且要避免遏抑經濟恢復的動力和信心，本質上有一定的矛盾與難度，也不容易符合逆周期財政政策的理念。

港府儲備降至14個月開支 接近沙士低潮

陳茂波表示，亞洲金融危機期間，香港在1998/99年度至2003/04年度6年間，有5年錄得財政赤字，政府財政儲備由相當於28個月的政府開支急降至期末只得約13個月。相比之下，今次經濟下行周期財政儲備消耗的速度非常急促，由年初時相當於23個月的政府開支，一年間急降到僅餘約14個月。陳茂波稱，雖然在特殊情況下推出一次性措施令開支增加是可以理解，但面對赤字急升、儲備急降的情況，不能掉以輕心。

他解釋，去年社會事件、今年疫情打擊以及美國的「所謂制裁」，也影響經濟及金融市場氣氛，引起對港元穩定的關注。陳茂波稱：

在聯繫匯率機制下，本港不能透過貨幣政策或匯率來應對經濟的起伏，故特區政府充裕穩健的財政實力，便成為穩定市場信心的其中一項重要支撐。

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編輯：麥德銘