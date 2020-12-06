【新冠疫苗】脫歐恐阻運送？英國擬派軍機空運疫苗回國

英國脫歐前景未明之際，英國疫情持續，英國民眾寄望盡快接種新冠疫苗。不過，由於英國尚未與歐盟就貿易問題達成協議，恐妨數以千萬劑新冠疫苗的運送。英媒報道指，英國政府計劃出動軍機，直接空運新冠疫苗回英國。

輝瑞（Pfizer）研發的新冠疫苗獲英國政府許可，成為西方首款認可新冠疫苗，英國人料即將接種輝瑞疫苗。不過，由於輝瑞疫苗在比利時生產，要先把疫苗從比利時運送至英國後才能分發民眾接種。

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《衛報》報道指，英國衛生和社會護理部（DHSC）及國防部高級官員周六向《觀察家報》（Observer）證實，如果英國在明年1月1日起正式脫歐後，陸路、鐵路及海上運輸明顯受到阻礙，將會改用空運方式運送新冠疫苗。

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《觀察家報》報道指，英國政府的緊急應變計劃內顯示，若脫歐干預疫苗的運送，英國政府會出動軍機運送數以千萬劑新冠疫苗。

不過，運送輝瑞疫苗有一定的難度，因輝瑞疫苗需保存於約攝氏零下70度的環境中，需用特殊的盒子裝載，而疫苗亦需要用乾冰包裝。

責任編輯：林嘉莉