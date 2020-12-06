【第四波疫情】今日新增確診95宗  跳舞群組再多18宗 現7大染疫群組

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香港今日（6日）新增95宗確診個案，其中87宗屬本地個案，無感染源頭有36宗，跳舞群組再多18宗。今日新確診未過百，未有持續3天過百宗。
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至今早9時止，本港有1087名確診病人於醫管局轄下22間醫院及亞博館留醫，其中31人危殆、31人情況嚴重，1025人穩定。
第四波疫情爆發以來，已出現多個染疫群組，其中仍以跳舞群組涉及人數最多達626人。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮周日（6日）記者會上指，葵盛西邨第八座出現群組感染，達12名確診患者，全部人住第八座五樓5個不同單位共5個家庭。
第四波疫情7大染疫群組：
染疫群組／染疫及相關確診人數
跳舞群組 626
東華三院方樹泉日間活動中心暨宿舍 57
星月樓上環店 20
日出康城第 9 期工地 36
泉章居12
西餐廳Otto e Mezzo 8½ Bombana 10
葵盛西邨 12人
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責任編輯：鄭靜珊