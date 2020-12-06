【長租公寓】內地蛋殼公寓「爆煲」  欠債被趕年輕租客最苦

長租公寓陸續「爆煲」，最新「爆煲」的「蛋殼公寓」事件仍在發酵。長租公寓運作模式是向業主租下單位，再將單位出租給年輕人，但由於競爭激烈，長租公寓公司不惜以高價向業主搶單位，再以低價出租以擴大生意量，結果導致資金鏈斷裂。

是次出事的「蛋殼公寓」於今年1月於美國上巿，該公司在北上廣深、杭州等13個大城巿管理43萬個單位，11月初就有業主到其北京總部抗議，指收不到租金，亦有員工薪金遭拖欠。今次「爆煲」事件更加複雜，因為涉及「租金貸」。租金貸是租戶跟蛋殼簽了租房協議，借錢預繳一年租金。現時蛋殼出問題，房東收不到租金把租客趕走，租客頓失居所，想退房解約，但按合約要先還租金，但大部份人根本無力歸還。悲劇由此發生。

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廣州一名蛋殼公寓租戶，剛大學畢業還未找到工作，因被業主強行清房，憤而於12月3日凌晨在屋內點火燒屋，繼而跳樓自殺。有網友留言：「一畢業就失業，又貸款租房，又被趕，絕望了！」蛋殼公寓於2019年獲內地傳媒環球網、環球時報等評定為金趨勢獎、年度責任踐行獎。

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責任編輯：鄭靜珊