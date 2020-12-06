【新冠疫苗】FDA顧問：美國或周內批准使用輝瑞疫苗

輝瑞（Pfizer）研發的新冠疫苗獲英國政府許可，成為西方首款認可新冠疫苗，英國人料即將接種輝瑞疫苗。美國食品及藥物管理局（FDA）高級顧問透露，美國或會在一周內批准使用輝瑞疫苗。

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FDA高級疫苗顧問希爾德雷思（James Hildreth）指，FDA會在周四（10日）就是否緊急授權輝瑞疫苗的使用作表決。若表決獲通過，會在周五（11日）開始分發輝瑞疫苗。

希爾德雷思指，當局在周四會用一日使間審查輝瑞公司的數據。他續指，若FDA局長決定在周四批出緊急授權，最快周五會看到美國全國各地開始接種疫苗。

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對比英國僅花了10天的時間，就批准使用輝瑞疫苗，美國華府傳染病專家福西（Anthony Fauci）早前曾指，英國的批核方式，並不如FDA般仔細地檢查試驗數據。

福西其後就言論致歉，澄清其本意並不是說對英國當局的決定草率。他所指的是，在美國不能與英國採取同樣的批核方式及速度，因疫苗在美國受到各方質疑，若快速批核疫苗，可能會引起反彈。

另外，路透社報道指，輝瑞亦在印度申請緊急授權，為首項在印度申請緊急授權的新冠疫苗。不過，運送輝瑞疫苗非常困難，因必須持續保存於約攝氏零下70度的環境中。

印度的溫度控制運輸公司Snowman Logistics行政總裁Sunil Nair早前接受CNBC訪問指，直指印度全國沒有一間公司，有能力運送零下40度以下的物品。

責任編輯：林嘉莉