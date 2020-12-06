【疫市成交】同區千萬以下3房難尋　換樓客940萬購杏花邨

杏花邨595呎3房園景戶，獲同區換樓客垂青，以942.8萬元買入，實呎價15,845元，原業主持貨15年升值1.8倍。

美聯物業杏花邨及藍灣半島首席助理聯席董事李聖智表示，該行剛促成杏花邨成交，單位為9座低層3房單位，實用面積595呎，建築面積約732呎，為三房方廳間格，望內園景，議價後以942.8萬元獲承接，折合實用呎價約15,845元，建築呎價約12,880元。

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買家為同區用家，並在區內物色1,000萬元以下的三房戶，加上杏花邨位處港鐵站，交通方便，故拍板購入上述物業作自住換樓用。

原業主於1995年12月以約337萬元購入，是次轉手帳面獲利約605.8萬元，升值約180%。

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記者：李兆明