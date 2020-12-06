【公屋成交】首置客綠表入市 170萬買屯門建生邨　實呎價4416元

公屋成為首置客上車目標，近日屯門建生邨獲一名首置客以綠表買入，成交價170萬元，實用呎價為4,416元。

祥益地產高級分行經理黃文樂(Ivan Wong)表示，日前屯門區公屋建生邨錄得一宗區內首置客成交個案，單位為6座(泰生樓)中層9室，實用面積385呎，日前獲區內首置客垂青。

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該買家為綠表客，鍾情單位房間座擁開揚景觀，加上原業主增加議幅，減價10萬，而且屋苑鄰近家人，方便照應，上述買家遂便決定以170萬(未補地價)購入上址作自住之用，以實用面積計算平均呎價為4416元，屬市場價成交。

資料顯示，原業主於2015年以約34.6萬購入單位，是次轉手帳面獲利約135.4萬，單位升值近4倍易手。

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記者：李兆明