【無現金化】 蘇州雙12購物節試行 京東成首個接受數字人民幣網購平台

京東（09618） 將成為首個接受數字人民幣的網購平台，配合蘇州巿政府數字人民幣測試計劃，該計劃結合雙12蘇州購物節，巿政府會向巿民發出2000萬人數字人民幣紅包，每個紅包有金額200元，共計約10個紅包，領得紅包的巿民可上京東商城購物。相類活動在10月時已在深圳試行。

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中國央行力推數字人民幣，推出「DCEP數位貨幣錢包」，配合推行數字人民幣發展。今年4月相關部門更在河北雄安新區開特別會議，參與會議包括四個國企銀行、騰訊（00700)、螞蟻金服以及19間餐廳，包括星巴克、麥當勞及Subway等。

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責任編輯：鄭靜珊