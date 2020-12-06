【疫市成交】日出康城晉海２房 首跌穿「8球」　買家租轉買上車

入伙約２年的日出康城晉海，２房單位近日以780萬元成交，為今年首度錄得低於800萬元成交，買家則「租轉買」趁機上車。

美聯物業將軍澳新都城分行區域經理黃少明(Ronald Wong)表示，日出康城晉海錄本月首宗成交，有租客透過該行入市晉海2房戶，成交價780萬元，為項目今年首度錄得2房戶低於800萬元成交。

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上述成交單位為晉海2A座低層D室，實用面積473方呎，屬2房間隔。據悉，單位原以810萬元叫價放盤，經商議後調減30萬，吸引一直租樓人士「租轉買」上車，成交價780萬元，議減3.7%，折合實用呎價約16,490元。



資料顯示，原業主於2017年10月斥資630.7萬元購得，是次轉手帳面獲利149.3萬元，帳面升值約24%。根據地產網站資訊顯示，日出康城晉海11月份平均成交實用呎價為17,045元。

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記者：李兆明