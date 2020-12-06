【網民熱話】待業無期60萬積蓄可捱幾耐？ 網友提議用BNO去英國碰運氣

近日在討論區不少網友呻失業、搵工難。失業又未搵到工，暫時只能靠積蓄生活，但由於未知幾時才找到工作，積蓄能撐到幾時，實在令人心情忐忑。有網友以「失業中，有60皮儲蓄，夠食幾年？」為題，引來不少討論。

事主30歲中，原本是做物管顧客服務，做了12年，有儲蓄習慣，但今年年初因屋企有事要辭職，至今仍未找到新工作，但疫情持續，未知何時搵到工。現時手上有60萬積蓄，究竟可以撐幾耐？事主又指曾上過一份新工，但離家太遠，來回要4小時，結果沒有再做。他計算60萬積蓄，慳儉過日子，自己煮三餐，逢周三去超巿買平餸，加上疫情少出街，開支不大。

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其他網友指由於資料有限，未知事主要不要交租，有沒有家人要養，因此難估算60萬可以捱多久。亦有網友大膽估算，每月用2萬，60萬可捱30個月，即2.5年；有網友則提議事主不如上內地二三線城巿生活，應該比在香港捱多一段日子，因為內地物價較低；亦有提議事主明年持BNO英國碰運氣。

網友留言：

香港生活費太貴，上廣東二三線城市住住先，60萬可以頂耐少少。

睇你每月有咩開支，免交租/供樓會好啲，當每月用二萬，估計應該用到三十月，但最關鍵係，你唔知你自己有幾長命。

有冇BNO... ? 去英國碰下運氣。

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責任編輯：鄭靜珊