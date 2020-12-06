【年度人物】成為《時代》首位年度風雲兒童 15歲Gitanjali Rao做了什麼？

美國雜誌《時代》2020年度首位風雲兒童是15歲少女Gitanjali Rao ，她從5000名被提名者中脫穎而出，這位年僅15歲的少女已是科學家及發明家，科技發明領域廣泛，包括一款可辨識飲用水中是否含鉛的裝置、一款應用程式（app）和Chrome瀏覽器的延伸功能、運用人工智慧（AI）來偵測網路霸凌的工具、診斷早期藥物癮基因診斷工具等。

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據Gitanjali Rao 的母親指，當Gitanjali三歲時已經問她該如何幫助病人？如此與眾不同的女兒，其父母父母Bharathi和Ram Rao均有學術背景，自小參加STEM課程，父母一直支持她的好奇心和培育其才智，在女兒10歲時他們為她在家設了一個實驗室。當她還是小學生時，住在密歇根州弗林特的居民，因飲用水中含鉛而展開抗爭。

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Gitanjali在電視看到這單新聞，就立志要發明一樣東西為居民解決問題，結果她創造了一種名為Tethys的設備，使用碳納米管快速檢測水中的鉛，並將水的狀態值分三級，安全、輕度污染及嚴重，把水的質素發送到手機，讓用家立即知道水檢測結果。這個發明為她贏得了2017年探索教育3M青年科學家挑戰賽。

未來Gitanjali希望入讀麻省理工大學，並修讀跟基因及流行病學相關科目。 她接受該雜誌訪問時表示：

「我看起來不太像你們眼中典型的科學家。電視上看到的科學家，都是年紀較很大，而且大都是白種男子。」

「我的目標已經改變了很多，不再只是發明特別的裝置，去解決世上的問題，而是去激發其他人跟我做一樣，去解決世界的問題。」

「根據我自己的經驗，當你看不到有人跟你一樣，其實並不好受。因此我想告訴其他人，如果我做到，你也可以做到，任何人也都可以做到。」

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責任編輯：鄭靜珊