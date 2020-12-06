【一田停業】一田沙田及觀塘店有員工確診 周日起暫停營業至另行通知

新冠疫情第四波持續衝擊香港，一田百貨今日（6日）凌晨在Facebook專頁公布，由於觀塘店及沙田分店有員工初步確診，此兩分店於周日起暫停營業，重開日期另行通知。

據一田指出，接獲通知，沙田店家品部一田員工（非品牌專櫃推廣員），以及觀塘店壽司專櫃員工初步確診新冠肺炎，為安全起見，沙田及觀塘店12月6日起將暫停營業，由專業清潔公司進行全店深度清潔。同時，已安排沙田及觀塘店所有員工作快速核酸檢測，待確認檢測結果陰性才准予復工，重開日期另行通知。

▲ 一田百貨在Facebook專頁公布觀塘及沙田店有員工確診

袁國勇：有確診者拒透露行縱增抗疫難度 料第四波疫情維持約一個月 詳情請按【見下頁】

專頁透露，該名沙田員工在12月3及4日休假，12月5日上班後不適回家休息，檢測後初步確診，工作期間有帶囗罩。觀塘店壽司專櫃員工，除星期四（3日）早上上班外，由11月30日至12月5日休假，工作期間有帶口罩、手套等裝備。

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記者：李兆明