袁國勇：有確診者拒透露行縱增抗疫難度 料第四波疫情維持約一個月

第四波疫情爆發，政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇在今早一個電台上表示，出現這波疫情是意料之中的事，主要原因是邊境措施未做到近乎「滴水不漏」，食肆酒吧的防疫措施未做足，未遵守戴口罩措施等。現時衛生防護中心追蹤患者的效率很低，甚至是失敗，有人不肯透露個人行蹤，令抗疫增加難度。現時幫助追蹤病源速度的應用程式「安心出行」應用程式少人使用。

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他又指第4波疫情是透過輸入個案傳播至社區，估計會維持約一個月。但他不擔心是次疫情會失控，但直至巿民接種疫苗後，這場抗疫「馬拉松」才會結束。袁國勇呼籲市民配合當局，並再呼籲公私營醫生要求有病徵人士進行檢測。

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責任編輯：鄭靜珊