【新股IPO】藍月亮首日招股凍資逾500億　專家料抽100手才中1手

藍月亮 （新上市編號：06993） 首日招股，在京東健康 （新上市編號：06618） 及泡泡瑪特 （新上市編號：09992） 凍資超過6,000億元下，銷情仍然理想，多間券商合共借出超過500億元孖展，超額認購51.6倍。信誠證券聯席董事張智威表示，雖然首日孖展認購未見進入狂熱狀態，但認為京東健康的凍資解封後，銷情再增，又預料認購100手穩獲一手。他又指出，部分投資者將參考京東健康首日掛牌表現才考慮「落飛」認購。

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京東健康周一將公布配發結果，以及收市後暗盤。至於機構投資者的暗盤市場，已出現零星交易。消息指，部分成交價為85元、88元及90元，較京東健康招股價70.58元，升幅介乎20.4%至27.5%，惟未提及成交股數。京東健康一手50股，以場外暗盤價計，一手帳面賺721至971元。

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記者：謝卓榮