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【美國制裁】富時羅素剔除8家受美制裁中國企業　MSCI：或今周決定是否作出調整（第二版）

股市 09:02 2020/12/07

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美國近月屢將中資企業涉及中國解放軍，限制美國企業或個人投資，國際指數公司最新從指數系列剔除相關股份。富時羅素公布，在富時環球股票指數系列（GEIS）、富時中國A股全盤指數系列，剔除8家中國企業，包括中交建 （01800） 、中車 （01766） 、中鐵建 （01186） 3家香港上市股份。全球最大指數供應商MSCI明晟和納斯達克表示，或於今周決定是否作出相應調整，將被制裁股份剔出。

富時羅素剔除8家中國企業股份包括：

  • 中交建H股 （01800）
  • 中交建A股（滬：601800）
  • 中國衛星（滬：600118）
  • 中國核建（滬：601611）
  • 海康威視（深：002415）
  • 中車H股 （01766）
  • 中車A股（滬：601766）
  • 中科曙光（滬：603019）
  • 中國化學（滬：601117）
  • 中鐵建H股 （01186）
  • 中鐵建A股（滬：601186）

特朗普禁美方投資31間中企 幾多本港上市公司受累？ 詳情可見【下一頁】

中移動、聯通、中交建、中車齊開腔：正評估遭美封殺影響，詳情可見【下一頁】

富時羅素指出，若外國資產控制辦公室（OFAC）在12月11日（星期五）公布官方制裁名單，富時羅素在季度檢討公布後，及2021年1月11日制裁生效之前，會列出詳細的成份股處理方法。

至於富時中國及富時A股指數，相關建議的處理方法，仍在檢討中，在12月11日前會有進一步的公布。

美國總統特朗普11月12日簽署行政命令，禁止美國投資公司、養老基金及其他機構，對部分中國企業進行投資，稱這些企業由中國軍方擁有或控制，重申中國利用美國的資本為軍事、情報和其他安全設備的開發提供資金。

富時羅素全球股票指數調整　思摩爾、泰格醫藥獲納入大型股指數

記者：譚志偉

（第二版加入MSCI）

香港股票 中國鐵建（01186） 中國中車（01766） 中國交通建設（01800） 制裁 H股 A股 海康威視（深：002415） 中國核建（滬：601611） 中國衛星（滬：600118）
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