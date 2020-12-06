【原油寶事件】中銀保監罰中行暫停原油寶相關業務　罰款約5000萬

原油寶事件調查結果公布，中銀保監指出，中國銀行 （03988） 違規行為，（一）產品管理不規範，包括保證金相關合同條款不清晰、產品後評價工作不獨立、未對產品開展壓力測試相關工作等；（二）是風險管理不審慎，包括市場風險限額設置存在缺陷、市場風險限額調整和超限操作不規範、交易系統功能存在缺陷未按要求及時整改等；（三）是內控管理不健全，包括績效考核和激勵機制不合理、消費者權益保護履職不足、全行內控合規檢查，未涵蓋全球市場部對私產品銷售管理等；（四）是銷售管理不合規，包括個別客戶年齡不滿足准入要求、部分宣傳銷售文本內容存在誇大或者片面宣傳、採取贈送實物等方式銷售產品等。

至於罰則，中銀保監暫停了中國銀行相關業務、相關分支機構准入事項。對中國銀行及其分支機構合計罰款5050萬元人民幣；對中國銀行全球市場部兩任總經理均給予警告，並處罰款50萬元；對中國銀行全球市場部相關副總經理及資深交易員等兩人，均給予警告，並處罰款40萬元。

中銀保監表示，對原油寶產品風險事件高度重視，第一時間要求中國銀行依法依規解決問題，與客戶平等協商，及時回應關切，切實維護投資者的合法權益。同時，中銀保監會同相關部門成立跨部門聯合調查組，認真做好核查事實、處置風險、堵塞漏洞等工作。

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記者：譚志偉