【科學新知】澳洲科學家畫出太空版Google Map

「我們都在溝渠裏,但總有些人會仰望星空。(We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars.)」宇宙無限,總令人充滿幻想,往往是那種未知的神秘感更吸引人們探索,普通人難以成為太空人,惟有仰望星空。

SpaceX載人太空船順利返回地球 華府商界合作太空任務將更頻繁

但現時了解星空有新的方法,澳洲科研機構聯邦科學及工業研究組織(CSIRO),最近使用了澳洲平方公里列陣探路者望遠鏡(ASKAP),僅以300,便掃描及製作了宇宙地圖,包含了83%的天空,有助人們更深入了解太空。

該望遠鏡位於西澳洲內陸深處,掃描了天空後,獲得13.5EB(即1EB=1百萬個TB)的原始數據,再以超級電腦整合,獲得總大小為26TB,903幅照片,再合成這張宇宙地圖。

初步結果已於《Publications of the Astronomical Society of Australia》發表,有興趣讀者以從連結中,免費讀到相關研究。

