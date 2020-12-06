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【科學新知】澳洲科學家畫出太空版Google Map

環球政經 07:13 2020/12/06

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「我們都在溝渠裏，但總有些人會仰望星空。（We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars.）」宇宙無限，總令人充滿幻想，往往是那種未知的神秘感更吸引人們探索，普通人難以成為太空人，惟有仰望星空。

SpaceX載人太空船順利返回地球 華府商界合作太空任務將更頻繁
但現時了解星空有新的方法，澳洲科研機構聯邦科學及工業研究組織（CSIRO），最近使用了澳洲平方公里列陣探路者望遠鏡（ASKAP），僅以300，便掃描及製作了宇宙地圖，包含了83%的天空，有助人們更深入了解太空。
該望遠鏡位於西澳洲內陸深處，掃描了天空後，獲得13.5EB（即1EB＝1百萬個TB）的原始數據，再以超級電腦整合，獲得總大小為26TB，903幅照片，再合成這張宇宙地圖。
初步結果已於《Publications of the Astronomical Society of Australia》發表，有興趣讀者以從連結中，免費讀到相關研究。

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撰文 : 龍瑞成

太空人 澳洲 超級電腦

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