政府發強制檢測令 的士司機必須持陰性檢測證明

政府發出強制檢測公告，所有的士司機於本月25日至下月23日期間駕車，必須持陰性檢測證明，否則會視為違反強制檢測令。

運輸署下周三（12月9日）起，會為的士司機於各區設十三個專屬檢測中心，提供免費檢測，為期兩星期至本月22日。

的士司機可在本月7日起，朝九晚九期間，致電登記熱線1836 168 預約登記。

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他們亦可自費到衞生署認可私營化驗所，或政府的社區檢測中心檢測。所有的士司機接受檢測後，在於本月25日至下月23日駕駛時，須保存並持有陰性檢測報告，或有相關結果的短訊或電郵，供警員或運輸署負責強制檢測的核查主任等執法人員查核，否則會視為違反檢測令，可被罰款5000元。的士司機參與檢測後，如結果呈陰性，會在48小時內收到政府的電話短訊通知。至於檢測結果經衞生署確認為陽性的人士，會按既定程序由衞生署致電通知，並會獲安排送到公立醫院進行隔離和治療。相關的士司機在接受檢測後，須取得並保存檢測報告或載有檢測結果的電話短訊或電郵通知，以於12月25日至明年1月23日期間，供執法人員查核。

此外，於為的士司機而設的專屬檢測中心接受檢測服務的的士司機會獲發「的士司機強制檢測名牌」，並可將名牌展示於的士車廂內當眼位置，方便乘客查閲。

政府呼籲的士司機盡早參與是次檢測，以保障個人安全，並協助減低社區傳播的風險。

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