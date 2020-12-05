【香港疫情】張敬軒演唱會爆4人確診 一窺張敬軒月租20萬二級歷史豪宅

▲ 張敬軒位於半山的大宅面積2700呎，月租就要20萬元。

香港新冠疫情反彈，昨日更驚爆有4名確診者曾到紅館欣賞張敬軒演唱會，主辦單位隨即安排張敬軒及其他工作人員接受檢測，幸19人檢測全部呈陰性；另一歌手楊千嬅亦都取消跨年演唱會。疫情風險升溫，相信不少人都會選擇居家避疫，今次就一窺張敬軒位於半山、屬二級歷史建築的豪宅，月租高達20萬元的2,700呎大宅！

不少港人居家抗疫可能都為只能面對四面牆而苦惱，張敬軒的大宅就足足有2,700呎，內裡放置充滿古色古香的古董傢俱，極具古典氣昔。大宅外又設有一個大花園，張敬軒的寵物犬都有充足空間跑動。

張敬軒古典大宅外貌【按圖放大】

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

張敬軒的薄扶林大宅其實大有來頭，名為Old Alberose（玫瑰村），是建於1926年的百年大宅，屬二級歷史建築物，是香港大學轄下的文物。張敬軒去年拍攝大宅時透露，租住大宅是出於一次好奇沿山路窺看，誰知就發現大宅，而由他初時見到大宅至真正租住，足足歷時5年。

他當時在影片中表示，期望利用自己工作的便利，向大眾宣傳古舊建築，喚起大眾的關注，因此他過去亦有利用自己的大宅作為表演用途。

張敬軒古典大宅華麗內部【按圖放大】

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

更多【名人豪宅】文章：

【美國大選】特朗普若敗選遷出白宮屋企有幾豪？ 紐約大樓豪宅鋪滿24K金

【名人豪宅】特朗普、拜登豪宅大不同？ 拜登豪宅偏愛簡潔、純樸

【螞蟻上市】螞蟻集團非執董、馬雲副手蔡崇信 豪宅也在深水灣

【金管局前總裁】陳德霖不買股只愛磚頭 多個豪宅廿年升值8000萬

【名人豪宅】碧咸收Netflix1.6億拍紀錄片 倫敦建「貝金漢宮」與威廉王子為鄰