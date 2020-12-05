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【iPhone 特別版】黃金面板iPhone 12 Pro Stealth　全球限量99部　售價3.8萬【有片】

科技 18:01 2020/12/05

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俄羅斯的奢侈品定制商Caviar，就推出全球限量 99 部的 iPhone 12 Pro Stealth 特別版。

iPhone本身已是價格保證，特別版機種亦不例外，俄羅斯的奢侈品定制商Caviar，就推出全球限量 99 部的 iPhone 12 Pro Stealth 特別版。

有別於其他 Caviar 的出品，iPhone 12 Pro Stealth 除了用上奢華的物料，主要是為滿足有特殊工作需要的客戶去改造。

＞＞＞【iPhone】iPhone 11屏幕觸控有問題　Apple予免費維修【附序號檢查工具網址】

Stealth 有隱密的意思，iPhone 12 Pro Stealth 將手機前後的相機鏡頭通通遮蔽，讓需要出入敏感場地的人士，可以減少鏡頭被用作偷拍的機會。考慮到用戶使用時的便利和安全，Face ID 功能則得以保留。

Caviar 為 iPhone 12 Pro Stealth 推出了兩個版本，普通版採用硬化鈦合金的面板將相機鏡頭遮蓋，另一版本則採用更名貴的黃金面板，兩個版本的售價分別為 4,990 和 5,520 美元（約 38,678 和 42,785 港元）。

＞＞＞【販賣假身份】外國網站人工智能技術偽造假相片身分　僅售23港元一個

責任編輯：李彥煒

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