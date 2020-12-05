跳舞群組增18宗個案 本港今增101宗確診

周六（12月5日），傳染病處主任張竹君首次缺席記招，由衞生防護中心傳染病處流行病學科首席醫生（流行病學）歐家榮出席疫情記者會。他表示本港今增101宗確診，連續兩日錄過百宗確診。當中包括29宗無源頭個案，有63宗與其他本地個案相關，9宗為輸入個案，而跳舞群組增加18宗個案。本港累計6,803宗確診，今日有約50宗初步確診個案。

東華三院何玉清翠柳頤庭群組增6人，將軍澳日出康城9期地盤群組增3人，東華三院方樹泉日間活動中心群組增6人。其餘個案包括養和醫院增1病例；1宗涉及民生書院學生、黃埔花園二期霍禮成醫生診所1名護士染疫，其家人亦確診，該診所醫生及另外2名護士被列為密切接觸者，防護中心呼籲上月25日起曾到訪過該診所的病人接受病毒測試。

日本東京疫情持續 584確診創單日新高。【見下一頁】

其中，有居民因逾時到長洲醫院交樣本瓶被拒，把其唾液倒護士室枱。該名護士穿了防護裝備，被安排檢測及做醫學監察。

港鐵 （00066） 亦宣布因應疫情，下周六（12日）起，暫時調整港島綫及觀塘綫周六的列車服務，平日繁忙時段則不受影響。

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