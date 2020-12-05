10年變1個月 美國收緊中共黨員及家屬旅行簽證期限

紐約時報周四（12月3日）報道，特朗普政府周三（12月2日）公布新例，限制中國共產黨黨員及其直系親屬赴美旅行的簽證期限，從一般的十年大幅減少至1個月，立即生效。

據知情人士表示，是次新例下，中共黨員的旅行簽證也將被限制在單次入境，而不是此前的多次入境。新措施並不影響中共黨員申請其他種類的簽證，比如移民或就業。國務院發言人表示，現有的簽證不會因政策變化而被撤銷。據統計，這項政策恐將影響約2億7000萬人（中國約有9200萬共產黨員）赴美旅行。據報，新的指導方針，允許美國官員根據個人的簽證申請和面談情況，及其對當地共產黨員身份的了解，來確定他的黨籍，故這項政策或打擊中國高層政界及商界領袖。

在今年7月份，就有傳美國將限制中共黨員美國旅遊，當時的中國外交發言人華春瑩回應指，「如果這個報道屬實，那麽美方無疑是公然地選擇與14億中國人民作對，公然站到佔世界五分之一人口的中國人民的對立面。這是完全違背中美兩國人民的意願和21世紀的潮流的」。

美國國務院發言人指出，這是美國政府當前所實行政策、監管和執法行動的一部分，目的是保護美國不受中共影響力侵害。

有內地專家表示，反壟斷執法不應縱容互聯網寡頭，但事實上，中國商務部反壟斷局執法，從未依據《反壟斷法》為難過任何一間大型互聯網企業。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機