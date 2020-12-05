最早於2022年實施 證監會擬全面推行實名制

香港證監會周五（12月4日）稱，為了維持市場穩健，加強投資者保障，有意在港股市場全面推行場內交易實名制。

證監會周五發布名為《證監會就投資者識別制度展開諮詢》的新聞稿，就有關為香港證券市場引入投資者識別制度的建議，展開諮詢。根據建議的投資者識別制度，持牌法團及註冊機構必須向數據資料庫提交客戶的名稱及身分證明文件的資料。這將有助證監會識別發出證券交易指令的投資者的身分。有關建議制度預期最早於2022年實施。

根據證監會建議，「實名制」將涵蓋在聯交所交易系統上市或買賣的證券交易，如自動對盤交易，以及在交易系統外進行的人手交易及股份配售等，碎股交易則沒有納入。

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證監會行政總裁歐達禮表示，有效和及時的市場監察，是維護香港證券市場廉潔穩健的關鍵，建議的措施將有助證監在市場監察上更加穩固，提高投資人信心。

目前僅內地投資者，經滬深港通南下投資需要實名，其他市場參與者不需要實名。

有內地專家表示，反壟斷執法不應縱容互聯網寡頭，但事實上，中國商務部反壟斷局執法，從未依據《反壟斷法》為難過任何一間大型互聯網企業。

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